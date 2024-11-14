Смоленский депутат Максим Баранов спасся от танка на СВО (видео)

«Это жесть, всё ближе и ближе!» Смолянин, добровольно ушедший на передовую, получил от боевых товарищей характерный позывной Позиции, на которых находился депутат Смоленского городского Совета и участник специальной военной операции Максим Баранов, сегодня расстрелял танк.