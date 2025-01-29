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Сеченовский университет начнет создавать барабанные перепонки

Сеченовский университет начнет создавать барабанные перепонки

Российские ученые в 2025 году запустят производство персонализированных биомедицинских клеточных продуктов, с помощью которых пациентам будут восстанавливать структуры полости носа, голосовые складки и барабанные перепонки.

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