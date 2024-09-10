Собянин: при отражении атаки дронов в Раменском загорелась многоэтажка

На месте в данный момент работают экстренные службы При отражении атаки беспилотников в подмосковном городе Раменское в многоэтажном жилом доме началось возгорание, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.
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