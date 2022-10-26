Пятый канал

31 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Грушкина
    Господа, доведите дело с Собчак до конца, чтобы этой тварины не было в России. Собчак это клещ на теле  России.Афера по-крупному...
  • Хунхуз
    Посадить и отдать и на растерзание сидельцам!Адвокат назвал ср...
  • Надежда
    Наконец то дошли до касты "неприкасаемых"!  Чтож так долго?Адвокат назвал ср...

Милохин бросил Медведеву: «Все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет…»

Милохин бросил Медведеву: «Все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет…»

Блогер и певец Даня Милохин заявил об уходе из телепроекта «Ледниковый период», На протяжении прошлого сезона он выступал в паре с прославленной фигуристкой Евгенией Медведевой, молодым людям даже приписывали роман, тандем был очень популярен.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх