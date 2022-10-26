Милохин бросил Медведеву: «Все нужно делать с любовью, а если любви к делу нет…»

Блогер и певец Даня Милохин заявил об уходе из телепроекта «Ледниковый период», На протяжении прошлого сезона он выступал в паре с прославленной фигуристкой Евгенией Медведевой, молодым людям даже приписывали роман, тандем был очень популярен.