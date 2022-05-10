Изделия осужденных Приморья вышли на международную строительную выставку

Металл-крафтовый тигр, декоративная беседка холодной ковки, изделия малых архитектурных форм и еще более 200 наименований разнообразной продукции представили учреждения уголовно-исправительной системы Приморского края на нескольких площадках международной строительной выставки "Город", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.