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Изделия осужденных Приморья вышли на международную строительную выставку

Изделия осужденных Приморья вышли на международную строительную выставку

Металл-крафтовый тигр, декоративная беседка холодной ковки, изделия малых архитектурных форм и еще более 200 наименований разнообразной продукции представили учреждения уголовно-исправительной системы Приморского края на нескольких площадках международной строительной выставки "Город", сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН России по Приморскому краю.

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