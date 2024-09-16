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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в дебютном матче за новичков «Анахайма»

22-летний вратарь, выступавший в системе «Трактора», в мае подписал контракт с «Дакс».  «Анахайм» был разгромлен «Шаркс» (2:7) в матче Rookie Faceoff в Лос-Анджелесе.

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