Как не превратить утепленную куртку в пуховик: правила ухода за зимними вещами

Как сохранить вещь в идеальном состоянии до следующего сезона marymarkevich / ru.freepik.com Кажется, что с приходом весны достаточно аккуратно развесить зимние вещи в гардеробе и забыть до следующего сезона, но не все так просто.
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