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«Барселона» и «Бавария» согласовали трансфер Левандовского за 45+5 млн евро

Роберт Левандовски переходит из «Баварии» в «Барселону». Клубы согласовали трансфер 33-летнего поляка за 45 миллионов евро плюс 5 млн в виде бонусов, сообщает Джанлука Ди Марцио.

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