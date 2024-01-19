Расчеты РСЗО «Град» ВС РФ уничтожили взвод военных ВСУ на донецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» костромских десантников уничтожили живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах на передовых позициях в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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