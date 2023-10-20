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ФедералПресс

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В Петербургском метрополитене обрадовались реакции Илона Маска на «Автово»

В Петербургском метрополитене обрадовались реакции Илона Маска на «Автово»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября, ФедералПресс. Восхищенная реакция владельца Tesla и SpaceX Илона Маска на станцию метро «Автово» вызвала радость у сотрудников Санкт-Петербургского метрополитена, сообщают в пресс-службе предприятия.

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