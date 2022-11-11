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Богалий возглавила комиссию СБР по распределению денежных средств, полученных от организаторов азартных игр, врач Лагуточкин вошел в состав антидопингового комитета

Исполком Союза биатлонистов России утвердил составы рабочих органов СБР по направлениям деятельности, а также назначил председателя Совета ветеранов.

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