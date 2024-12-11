В Барнауле пропала глухонемая бабушка, страдающая деменцией

9 декабря женщина ушла в неизвестном направлении В Барнауле третий день разыскивают 73-летнюю жительницу, которая 9 декабря ушла в неизвестном направлении, сообщает на своей странице во "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии