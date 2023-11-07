Тыквенный латте и еще несколько рецептов напитков с кофе, которые можно сделать дома вкуснее, чем в кофейне Алёна Юрьева С наступлением холодов, когда за окном становится уютно, а за окном падают первые снежинки, нет ничего лучше, чем укутаться в теплый плед и насладиться ароматным кофе.