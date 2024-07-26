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На сайте «Лета в Москве. Все на улицу!» можно узнать, как провести мероприятие

На сайте «Лета в Москве. Все на улицу!» можно узнать, как провести мероприятие

На сайте фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся раздел для организаторов мероприятий. Здесь предприниматели смогут найти ответы на интересующие их вопросы и воспользоваться поддержкой от города.

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