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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Говядина «Шатобриан» с картофельным гратеном и сливочным соусом из белых грибов

Ингредиенты: Соус бешамель на сливках от шефа — 200 гр Розмарин 10 гр, Тимьян 4 гр, Чеснок 4 зубчика Помидоры черри красные свежие- 180 гр Сыр пармезан крошка — 90 гр Масло сливочное — 20 гр Картофель свежий — 1500 гр Соус сливочный демиглас из белых грибов от шефа — 200 гр Говядина вырезка — […].

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