Говядина «Шатобриан» с картофельным гратеном и сливочным соусом из белых грибов

Ингредиенты: Соус бешамель на сливках от шефа — 200 гр Розмарин 10 гр, Тимьян 4 гр, Чеснок 4 зубчика Помидоры черри красные свежие- 180 гр Сыр пармезан крошка — 90 гр Масло сливочное — 20 гр Картофель свежий — 1500 гр Соус сливочный демиглас из белых грибов от шефа — 200 гр Говядина вырезка — […].
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