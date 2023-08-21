Андрей Аршавин: «Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, в котором я вырос»

«Мама перевезла меня туда в 2-3 года. Все здесь знаю. Фильм «Брат» смотрю и с ностальгией, и с наслаждением: это тот Петербург, тот Васильевский остров, который я знал, в котором я вырос, ходил в первый класс.
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