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Польская компания представила реактивный стелс-беспилотник Warmate 30

Польская компания представила реактивный стелс-беспилотник Warmate 30 На оборонной выставке MSPO 2026 в Кельце (Польша) польская компания WB Group представила реактивны.

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