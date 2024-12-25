Бюджет получит более 130 млрд рублей от приватизации по итогам 2024 года

Государство, заработав на приватизации в 2024 году больше запланированного, в 2025-м продолжит выходить из активов, поступивших в казну в результате судебных решений, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».
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