В Смоленской области Роспотребнадзор предложил закрывать школы на карантин

Роспотребнадзор предложил ввести карантин в 40 классах 13 смоленских школ Представители регионального управления Роспотребнадзора проанализировали уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Смоленской области.
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