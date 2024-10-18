Россия устанавливает новый рекорд: внешний долг к ВВП на историческом минимуме Ирэн ОрлонскаяРоссийское правительство активно работает над снижением внешней задолженности, и результаты этих усилий уже видны.
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