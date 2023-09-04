СМИ: Эрдоган заявит Путину о желании Анкары быть посредником по Украине

ТАСС/Сергей Карпухин Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявит ему о готовности Анкары стать посредником по урегулированию украинского конфликта, сообщили источники турецкой газеты Milliyet.