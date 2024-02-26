Силуанов рассказал о платежах в цифровых валютах с Китаем и ЕАЭС

Россия в рамках своего председательства в БРИКС будет продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри объединения.
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