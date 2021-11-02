Вечерняя Москва

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Более тысячи контрактов ежедневно заключается на столичном портале поставщиков

Более тысячи контрактов ежедневно заключается на столичном портале поставщиков

На московском портале поставщиков ежедневно заключается более 1,1 тысячи контрактов. В каждой котировочной сессии госзакупок в онлайн-формате участвуют около семи потенциальных поставщиков, а цена при этом снижается примерно на 13 процентов.

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