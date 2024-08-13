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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попырин впервые выиграл «Мастерс». В Монреале он прошел трех игроков топ-10

Попырин впервые выиграл «Мастерс». В Монреале он прошел трех игроков топ-10

62-я ракетка мира Алексей Попырин стал чемпионом «Мастерса» в Монреале, обыграв в финале Андрея Рублев – 6:2, 6:4.

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