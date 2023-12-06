Фирма во Франции на 30% завысила цены на оружие для ВСУ

Оружейная компания Verney-Carron, специализирующаяся на изготовлении ружей с 1820 года, продаст оружие Киеву по ценам, которые на 20-30 процентов выше стоимости на рынке Франции, сообщает RT со ссылкой на украинские средства массовой информации.