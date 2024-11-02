Спор вокруг запрета хиджабов в школах Владимирской области выходит за рамки приличий @ Максим Богодвид/РИА Новости Tекст: Андрей Резчиков Решение Владимирской области установить запрет на ношение никабов и хиджабов в школах спровоцировало негативную реакцию со стороны части кавказских религиозных деятелей и политиков, среди которых депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев.
Хиджабы довели депутатов до угроз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Хиджабы довели депутатов до угроз ======== Да!... Русские отторгают проникновение их образа в свою культуру!! и свой образ жизни... и ЭТО ИХ бесит!!... На Европейском полуострове... ЭТО они за столетие проделали!... а с РОССИЕЙ, это им не УДАЁТСЯ... уже около 1000-и лет! ... Как у евреев не получается, мирового правления... так и ... У ИХ клона... не получается, мирового ХАЛИФАТА.
Ответить
1 д.
Алексей Тан
Что они ИНОРОДЦЫ, навязывают Русским и КОРЕННОМУ народу РОССИИ?... с одной стороны... Лорак, в "рабочей одежде шлюх"... с другой стороны..."замоташек", а то и вообще ходящих в мешках с дырками... то есть ... Коренным жителям России, НАВЯЗЫВАЮТСЯ... две противоположные, непримиримые позиции!... которые, в ЛЮБОМ случаи будут ВРАЖДОВАТЬ между собой... А ЭТО "зверю иудейскому" и нужно!.
Ответить
1 д.
РФ
Раиса Фазлетдинова
В каждой республике есть СВОИ обычаи и ЗАКОНЫ. Никому не понравится , если приезжие станут устанавливать свои порядки. Ответ ознозначен, что приехали в гости ( или на работу), так должны подчинятся и жить как ВСЕ. Не нравится-- езжайте обратно к себе домой, где ничего менять не придётся.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии