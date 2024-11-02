Алексей Тан Хиджабы довели депутатов до угроз ======== Да!... Русские отторгают проникновение их образа в свою культуру!! и свой образ жизни... и ЭТО ИХ бесит!!... На Европейском полуострове... ЭТО они за столетие проделали!... а с РОССИЕЙ, это им не УДАЁТСЯ... уже около 1000-и лет! ... Как у евреев не получается, мирового правления... так и ... У ИХ клона... не получается, мирового ХАЛИФАТА.

Алексей Тан Что они ИНОРОДЦЫ, навязывают Русским и КОРЕННОМУ народу РОССИИ?... с одной стороны... Лорак, в "рабочей одежде шлюх"... с другой стороны..."замоташек", а то и вообще ходящих в мешках с дырками... то есть ... Коренным жителям России, НАВЯЗЫВАЮТСЯ... две противоположные, непримиримые позиции!... которые, в ЛЮБОМ случаи будут ВРАЖДОВАТЬ между собой... А ЭТО "зверю иудейскому" и нужно!.