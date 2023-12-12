Новый аттракцион для туристов позволяет почувствовать себя героем знаменитой фотографии

В Нью-Йорке открылся новый аттракцион, который дарит возможность туристам повторить известную фотографию «Обед на небоскрёбе», сделанную в 1932 году неизвестным фотографом на высоте 69 этажа строящегося Рокфеллер-плаза.
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