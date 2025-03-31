Проект «Жизнелюб»: Казань создает комфортные условия для активного долголетия

Автор: Александра ДавыдоваНа еженедельном деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова представила итоги работы проекта активного долголетия «Жизнелюб», который успешно реализует задачи стратегии «Татарстан-2030» по развитию человеческого капитала.
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