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Доцент кафедры орловского вуза пойдёт под суд за взятки от студентов

Доцент кафедры орловского вуза пойдёт под суд за взятки от студентов

Следственное управление СК России по Орловской области направило в суд уголовное дело в отношении доцента кафедры педагогики одного из вузов региона.

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