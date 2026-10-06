Доцент кафедры орловского вуза пойдёт под суд за взятки от студентов

Следственное управление СК России по Орловской области направило в суд уголовное дело в отношении доцента кафедры педагогики одного из вузов региона.
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