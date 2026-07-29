В Баку в честь армянского борца-юниора исполнили гимн Армении

Гимн Армении был исполнен в столице Азербайджана в честь армянского спортсмена Джанеса Назаряна. Борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 71 кг, одержал победу во всех своих схватках на юношеском первенстве мира с общим счетом 38:3.
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