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Царьград

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В Баку в честь армянского борца-юниора исполнили гимн Армении

В Баку в честь армянского борца-юниора исполнили гимн Армении

Гимн Армении был исполнен в столице Азербайджана в честь армянского спортсмена Джанеса Назаряна. Борец греко-римского стиля, выступающий в весовой категории до 71 кг, одержал победу во всех своих схватках на юношеском первенстве мира с общим счетом 38:3.

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