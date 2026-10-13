Трутнев рассказал, как попал под обстрел ВСУ

Вице-премьер России — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, как однажды попал под обстрел в зоне СВО.
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