Краснолиманское направление. Бойцы Стальной пехоты, гвардейской 144 мсд, проламывают оборону противника и освобождают н/п Катериновка.
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Краснолиманское направление. Бойцы Стальной пехоты, гвардейской 144 мсд, проламывают оборону противника и освобождают н/п Катериновка.
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