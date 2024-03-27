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Два метода пикировки рассады, чтобы разделить растения и не повредить их корни

Два метода пикировки рассады, чтобы разделить растения и не повредить их корни

Два метода пикировки рассады, чтобы разделить растения и не повредить их корни Алёна ЮрьеваВ марте, когда весна уже начинает поглядывать сквозь зимние дни, огородники активно занимаются посевом семян и уходом за рассадой.

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