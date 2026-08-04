Дроны ВСУ атаковали Подмосковье, погибли пять человек Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли очередную попытку атаковать Подмосковье с помощью беспилотников.
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Дроны ВСУ атаковали Подмосковье, погибли пять человек Боевики киевского режима минувшей ночью предприняли очередную попытку атаковать Подмосковье с помощью беспилотников.
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