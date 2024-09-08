62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    2 года его протрезвят!Пьяный мужчина в ...
  • Eduard
    Что с мужиками в России? Короновирус? Спятили совсем,свои эмоции придержать не могут!Пьяный мужчина в ...
  • Eduard
    Задолбали эти членоносы.Пьяный мужчина в ...

Пьяный мужчина в Ухоловском районе едва не убил жену металлической трубой

Пьяный мужчина в Ухоловском районе едва не убил жену металлической трубой

Полицейские немедленно выехали по месту вызова в поселке и утихомирили нетрезвого мужчину. По предварительной информации, 40-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным и это очень не нравилось его супруге.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Задолбали эти членоносы.
Ответить
16 час.
Eduard
Что с мужиками в России? Короновирус? Спятили совсем,свои эмоции придержать не могут!
Ответить
16 час.
Eduard
2 года его протрезвят!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх