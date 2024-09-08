Пьяный мужчина в Ухоловском районе едва не убил жену металлической трубой

Полицейские немедленно выехали по месту вызова в поселке и утихомирили нетрезвого мужчину. По предварительной информации, 40-летний мужчина в последнее время злоупотреблял спиртным и это очень не нравилось его супруге.
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