ИЗВЕСТИЯ Украина пересекает красную линию, когда убивает детей на пляже, заявил РЕН ТВ немецкий журналист и политический деятель Кристоф Херстль, комментируя обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) Севастополя американскими ракетами АТACMS.
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