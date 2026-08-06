Мы уже не вернемся: эксперт о подлинности голосового послания от Усольцевых

Загадочная история исчезновения семьи в Красноярском крае получила неожиданное продолжение. Спустя почти год после того, как бизнесмен Сергей, его жена Ирина и дочь Арина бесследно канули в таежной глуши, у следователей и добровольцев появилась новая зацепка.