Мы уже не вернемся: эксперт о подлинности голосового послания от Усольцевых

Загадочная история исчезновения семьи в Красноярском крае получила неожиданное продолжение. Спустя почти год после того, как бизнесмен Сергей, его жена Ирина и дочь Арина бесследно канули в таежной глуши, у следователей и добровольцев появилась новая зацепка.
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