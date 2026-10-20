«ПСЖ» примет «Барселону» в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Вратарь парижан Матвей Сафонов сыграл на ноль лишь в 1 из 11 матчей на старте сезона-2026/27 – против «Бреста» (1:0).