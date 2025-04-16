РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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«Кинокампус Горького» в Ростокине проведёт дни открытых дверей

Кинокампус киностудии Горького в Ростокине приглашает москвичей на дни открытых дверей. 18, 25 и 27 апреля там проведут 28 мастер-классов по актерскому мастерству, созданию комиксов, озвучиванию мультиков и семь творческих встреч для родителей.

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