«Кинокампус Горького» в Ростокине проведёт дни открытых дверей

Кинокампус киностудии Горького в Ростокине приглашает москвичей на дни открытых дверей. 18, 25 и 27 апреля там проведут 28 мастер-классов по актерскому мастерству, созданию комиксов, озвучиванию мультиков и семь творческих встреч для родителей.