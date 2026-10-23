Ed Kilgore: “The term carpetbagger was originally applied to Northerners who moved South after the Civil War to launch political careers under the protection of military Reconstruction; it referred to the hastily procured bags manufactured from carpet scraps the transplants allegedly used.
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