(слов нет, цензурных слов нет, одни маты) ============================================== Мигрантов пригласили работать на пороховой завод.
"Будьте спокойными!". Мигрантам хотят доверить производство пороха в России
Комментарии
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Александр Батт
Дурь.
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4 час.
Андрей Аверков
Я мужичек от сохи... Не грамотный. Сужу просто: Если хозяин раздает нажитое членами семьи соседям, не обеспечив самих членов семьи, такая семья становиться не дееспособной... Она разваливается... Хорошо, если это происходит без кровопролития... Страна не становиться могущественней, если средства распределяются между некоторыми членами общества. Страна становиться могущественнее, если эти средства распределяются между большинством членов этого сообщества.
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3 час.
Ирина Карначева
совсем ох......ли. тогда всем мигрантам вс е права, а русских в резервации, как в США индейцев
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2 час.
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