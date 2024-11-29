Задержки рейсов в казанском аэропорту не связаны со снегопадом

Сегодня в соцсетях начала появляться информация, что задержки в аэропорту Казани вызваны плохими погодными условиями и снегопадом, однако в пресс-службе Международного Казанского аэропорта опровергли эту информацию.
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