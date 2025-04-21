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"Бежевый террор": психологи бьют тревогу из-за новой родительской моды

"Бежевый террор": психологи бьют тревогу из-за новой родительской моды

Мода на "бежевых детей", заполонившая социальные сети, вызывает опасения у психологов.Родители, стремясь к минимализму и "спокойной" цветовой гамме в жизни своих чад,  исключают из окружения ребёнка всё яркое, отдавая предпочтение бежевым тонам в одежде, игрушках и интерьере.

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