"Бежевый террор": психологи бьют тревогу из-за новой родительской моды

Мода на "бежевых детей", заполонившая социальные сети, вызывает опасения у психологов.Родители, стремясь к минимализму и "спокойной" цветовой гамме в жизни своих чад, исключают из окружения ребёнка всё яркое, отдавая предпочтение бежевым тонам в одежде, игрушках и интерьере.