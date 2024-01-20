Продолжаем марафон просмотра современных российских киносказок «По щучьему велению»

В качестве эпиграфа: «За время просмотра данного данного фильма я понял одно - к просмотру наших современных адаптаций сказок нужно готовиться! Сначала нужно помолиться, потом три раза плюнуть через левое плечо, потом три раза в режиссера, после надеть шапочку из фольги и начать просмотр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии