Продолжаем марафон просмотра современных российских киносказок «По щучьему велению»

В качестве эпиграфа: «За время просмотра данного данного фильма я понял одно - к просмотру наших современных адаптаций сказок нужно готовиться! Сначала нужно помолиться, потом три раза плюнуть через левое плечо, потом три раза в режиссера, после надеть шапочку из фольги и начать просмотр».