Военное обозрение

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Депутат Госдумы похвалил признание мэром латвийского Даугавпилса Крыма российским

Депутат Госдумы похвалил признание мэром латвийского Даугавпилса Крыма российским

Признание Крымского полуострова российским со стороны мэра второго по значимости города Латвии Даугавпилса являет собой пример здравомыслящей и закономерной позиции.

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