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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева и Рублев вышли в полуфинал микста на US Open и сыграют с Муховой и Меньшиком

Мирра Андреева и Андрей Рублев победили Диану Шнайдер и Каспера Рууда в четвертьфинале микста на US Open – 4:1, 4:5(9), 10-5.

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