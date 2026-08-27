Призывавшего к убийству русских немецкого журналиста Мартенса заочно арестовали В Москве суд заочно арестовал немецкого журналиста Михаэля Мартенса, который на пресс-конференции спросил у президента Украины Владимира Зеленского, как Европа может помочь Киеву «убивать больше русских».