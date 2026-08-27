Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Немецкого журналиста заочно арестовали за слова об убийстве русских. Какой срок ему грозит?

Немецкого журналиста заочно арестовали за слова об убийстве русских. Какой срок ему грозит?

Призывавшего к убийству русских немецкого журналиста Мартенса заочно арестовали В Москве суд заочно арестовал немецкого журналиста Михаэля Мартенса, который на пресс-конференции спросил у президента Украины Владимира Зеленского, как Европа может помочь Киеву «убивать больше русских».

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