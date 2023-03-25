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Байден заявил, что США и Канада продолжат давление на Россию посредством «исторических санкций»

Байден заявил, что США и Канада продолжат давление на Россию посредством «исторических санкций»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что США и Канада на фоне конфликта на Украине намерены продолжать давление на Россию при помощи "исторических санкций и тарифов".

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