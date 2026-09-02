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Аргументы и Факты

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Мошенники атакуют туристов фейковыми письмами от авиакомпаний и отелей

Мошенники атакуют туристов фейковыми письмами от авиакомпаний и отелей

Специалист по кибербезопасности Дмитрий Царев в беседе с «Лентой.ру» предупредил о новой волне мошенничества, нацеленной на россиян, собирающихся в путешествия.

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