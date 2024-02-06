Боррель после Варшавы приехал в Киев

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом на Украину. О его приезде в Киев сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.