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Боррель после Варшавы приехал в Киев

Боррель после Варшавы приехал в Киев

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с официальным визитом на Украину. О его приезде в Киев сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

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